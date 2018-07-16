ورصد الفيديو لحظة هبوط الطائرة قرب قمة جبل "Hood"، في ظل ظروف خطيرة للغاية، نظرا للانحدار الشديد في الجبل، وانعدام مساحات مسطحة في المكان.

وغامر الطيار بالهبوط معتمدا على عجلتين خلفيتين، واستطاع المنقذون نقل المصاب إلى داخل المروحية ومغادرة المكان.

وحسب ما أورد تلفزيون "KATU" المحلي في أوريغون، الأحد، فقد بدأت العملية عندما اتصل متسلق بخدمة الطوارئ، الجمعة، قائلا إنه يعاني من وعكة صحية أثناء تسلقه للجبل الذي يبلغ ارتفاعه 11 ألف قدم.

واستجابت السلطات على الفور للنداء، وبعد محاولات حثيثة تمكنت من تحديد موقع المتسلق، وما إن وصل المنقذون إلى الموقع، حتى أدركوا أن العمل على نقله سيرا على الأقدام سيعرض حياته للخطر، إذ سيستغرق ذلك وقتا طويلا.

واتصل المنقذون بالحرس الوطني الأميركي في الولاية، الذي سارع إلى إرسال مروحية من طراز "شينوك" للمكان، ونفذ العملية التي وصفتها العديد من وسائل الإعلام الأميركية بـ"الانتحارية".