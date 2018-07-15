وأطلق الرجل، البالغ من العمر 34 عاما، النار تجاه اثنين من زملائه بمنفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل، مما أسفر عن مقتل أحدهما على الفور، وإصابة آخر، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولاذ الجاني بالفرار من الموقع، وعند استيقافه من قبل دوريات أمن الطرق، على بعد 80 كلم من محافظة شرورة، بادر بإطلاق النار تجاههم، مما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين، حسب ما ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران على تويتر.

وأوضح أنه "لخطورة الموقف تم التعامل معه وإطلاق النار عليه، مما نتج عنه مقتله فورا".

وأكدت شرطة منطقة نجران، أن الجهات الأمنية "ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".