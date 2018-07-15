وقالت الحديقة إنه تم الإبلاغ عن هروب الجاغوار الذكر نحو الساعة 7.20 صباحا بالتوقيت المحلي (12:20 بتوقيت غرينتش) عندما كانت الحديقة مغلقة أمام الجمهور.

وافترس النمر 4 حيوانات من الألبكة الشبيهة باللاما، وطائر إيمو، وثعلبا، قبل أن يتمكن فريق بيطري من الحديقة من تخديره بعد أقل من نصف ساعة.

وقالت الحديقة إنه لم يتعرض أي إنسان لأذى.

ولم يتضح على الفور كيف استطاع النمر الخروج من قفصه، وقال مسؤولو الحديقة إنهم يحققون في الأمر.

وقال المسؤولون إن من المرجح أن يكون هجوم الجاغوار على الحيوانات الأخرى يتعلق بنزعة السيطرة على الأرض وليس ناجما عن رغبة في الاصطياد من أجل الطعام.



