ويضم برنامج المهرجان الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، حفلات موسيقية فردية وجماعية وعروضا للمسرح والسينما والفنون التراثية إضافة إلى أنشطة خاصة للأطفال.

ويقدم المهرجان حفلات غنائية فردية لمغنين من مصر وخارجها منهم المصري علي الحجار والسورية فايا يونان والسودانية آسيا مدني إضافة إلى حفل إنشاد لفرقة الإخوة أبو شعر من سوريا في 22 يوليو.

وفي الـ6 و الـ7من أغسطس ، يقدم الموسيقار عمر خيرت حفلين بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية لباقة من مؤلفاته الموسيقية كماتقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلا في 15 أغسطس.

ويشمل البرنامج أيضا ليلتين شعريتين الأولى في يوليو، يقدمها الشاعر الشاب عمرو حسن والثانية في أغسطس للشاعر هشام الجخ.

وتختتم المغنية المصرية كارمن سليمان ليالي مهرجان الصيف الدولي في 18 أغسطس، بحفل في القاعة الكبرى لمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته.