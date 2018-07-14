وقام متخصصون في الجرائم الجنسية في وحدة التحقيقات بالشرطة في تشيلي، باستجواب موظفين وضبط وثائق في مكاتب كبيري الأساقفة الكاثوليك في تيموكو وفيلاريكا جنوبي سانتياغو.



وأوضح متحدث باسم مكتب المدعي في تيموكو للصحفيين، أن المسؤولين كان معهم إذن بمصادرة وثائق لها صلة بمزاعم ارتكاب موظفين كنسيين انتهاكات جنسية تعود لعام 2000.

وأضاف أنه يجري حاليا التحقيق مع 5 قساوسة في المنطقة بشأن انتهاكات جنسية مزعومة.

وهذه أحدث مداهمات تقوم بها الشرطة والادعاء، في الوقت الذي تتصدى فيه الدولة في تشيلي للكنيسة الكاثوليكية القوية، التي تواجه اتهامات بالتقاعس عن التحقيق بشكل ملائم في انتهاكات تقول جماعات الضحايا إنها واسعة النطاق.