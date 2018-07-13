وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن "الإهمال" كان سبب الوفيات.

ووصفت باولا كاهومبو، من منظمة وايلدلايف ديركت، إن خسارة وحيد القرن "كارثة كاملة".

وخلال نقل حيوانات وحيد القرن إلى حديقة تسافو إيست الوطنية الشهر الماضي، أعربت دائرة الحياة البرية في كينيا عن أملها في تعزيز السكان هناك.

ولم تذكر المنظمة، التي أجرت العديد من عمليات النقل الناجحة في الماضي، الأسباب التي أدت إلى وفاة حيوانات وحيد القرن.

ويسعى خبراء الحفاظ على البيئة في أفريقيا جاهدين لحماية حيوان الكركدن الأسود من الصيادين، الذين يستهدفون الحيوان للحصول على قرونه.