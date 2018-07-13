ويجري التحقيق مع مساعد الطيار، الذي كان على متن طائرة "إير تشاينا"، وهي من طاز بوينغ 737، إذ انخفضت إلى 3048 مترا (10 آلاف قدم) بعد هبوط مستويات الأكسجين في المقصورة، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز"، الجمعة.

وكانت الطائرة في طريقها من هونغ كونغ إلى مدينة داليان الساحلية شمال غربي الصين، الثلاثاء الماضي، حين سقطت أنابيب الأكسجين من السقف لمساعدة المسافرين بعد نقص الأكسجين.

وقد تمكنت الطائرة من الصعود مجددا إلى الارتفاع المناسب بعد أن هبط إلى آلاف الأمتار، ومواصلة رحلتها إلى مدينة داليان.

وفي الشهر الماضي، حكم على طيار يعمل في الخطوط البريطانية بالسجن لمدة 8 أشهر، بسبب شربه الخمر قبل ساعات من موعد إقلاع الطائرة.