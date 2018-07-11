وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، شهد "الإنجاز غير المسبوق للمرأة البحرينية في مجال الطيران الحربي والعسكري".

وقامت الشيخة عائشة بالإقلاع بالطائرة القتالية من طراز "هوك" من قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب المملكة، في طلعة جوية استمرت ساعة واحدة.

وذكرت الوكالة أن الشيخة عائشة، التي تحمل رتبة ملازم ثاني، هي "أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني".

ووصف رئيس الوزراء الطلعة الجوية للشيخة عائشة بأنه"حدث فريد وإنجاز مشهود يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة".

أما القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، فقد أكد أن الشيخة عائشة "سجلت إنجازاً في تاريخ سلاح الجو الملكي".