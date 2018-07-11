وأوضحت الشرطة، في بيان، أن قسم الجرائم المالية نفذ المداهمات في عملية قالت وسائل الإعلام التركية إنها شملت خمسة أقاليم، وأن هناك عمليات تفتيش جارية لممتلكات.

وأوردت صحيفة "ديلي صباح" أن الشرطة داهمت في الساعات الأولى من الصباح منزل أوكطار في جينجيلكوي، على الجانب الآسيوي من إسطنبول، واعتقلته مع حراسه.

وكانت هيئة رقابية على التلفزيون قد أوقفت في فبراير برنامجا يقدمه أوكطار جمع فيه بين الرقص ومناقشة أمور عقائدية، وقالت الهيئة إنه ينتهك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وكتب أوكطار في عام 2006 كتابه "أطلس الخلق" تحت اسمه الأدبي هارون يحيى، والذي يقول فيه إن نظرية التطور لداروين هي السبب في الإرهاب العالمي.

ويقدم أوكطار برامج حوارية على قناته التلفزيونية "إيه 9" يناقش فيها قضايا ويرقص أحيانا مع شابات ويغني مع شبان.

وفي فبراير الماضي، فرضت الهيئة العليا للإعلام في تركيا غرامات على قناته، وأوقفت بث برامج نقاشية تناولت قضايا نساء خضعن لعمليات تجميل، يشار إليهن بـ"القطط".