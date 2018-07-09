ونقلت الوكالة عن المرصد الوطني للزلازل، بأنه منذ الساعة 2:05 من ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، تعرضت المنطقة الواقعة شمال مدينة طبريا إلى 25 هزة أرضية.

وذكر ولاء عجعج، من المرصد الوطني للزلازل، أن آخر هزة كانت في 8:35 صباحا تقريبا، بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح أن العمق البؤري للزلزال 2 كم أسفل سطح الأرض، وكان في بحيرة طبريا، ويبعد قرابة 3 كم عن المدينة.

وأشار إلى أن السكان شعروا بـ4 أو 5 هزات أرضية فقط، وتراوحت قوتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر، وعمقها البؤري قريب من أسفل سطح الأرض.

وأوضح أن أقوى الزلازل كان في الساعة 12:42 فجرا، حيث بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن الهزات، التي فاقت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر شعرت بها مساحة واسعة من المناطق، شملت مدينة إربد الأردنية وجنوب لبنان وبعض المناطق في سوريا ومدينة جنين ومناطق من نابلس.

ولم يبلغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بسبب هذه الهزات الأرضية.