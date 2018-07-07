ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، شريط فيديو لحادث تصادم أشبه بالخدش البسيط، مشيرة إلى أنه وقع في مدينة بيرث غربي أستراليا.

ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا مثبتة في سيارة قريبة، سيارة بيضاء من نوع "فورد" أثناء قيام سائقها بالخروج من الموقف، وسيارة أخرى من طراز "هوندا" كان يهم سائقهم بصفها في الموقف.

وانتشر الفيديو سريعا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسرعان ما تداوله الكثيرين.

ورغم بساطة الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع جرحى أو أضرار كبيرة، إلا أنه أثار جدلا بشأن المتسبب.

فالبعض حمّل صاحب سيارة "الفورد" المسؤولية، فهو "لم ينظر إلى جواره مطلقا"، فيما اعتبر آخرون سائق "هوندا" مسؤولا عن الحادث، إذ لم يراع وجود سيارة بصدد الخروج من الجوار.

ورأى فريق ثالث أن الطرفين مسؤولين عن وقوع الحادث، مشيرين إلى أنه يجدر بهما "فتح سيرك" باعتبارهما "أقرب إلى مهرجين" بهذا النوع من القيادة.