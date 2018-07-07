وأثث القائمون على المقهى محلهم بأقفاص تضم حيوانات مفترسة مثل النمر والتمساح أملا بجذب المزيد من الزوار، إلا أن الفكرة لقيت معارضة واسعة من نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوان، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية.

وانتقد الناشطون ما اعتبروه سجنا للحيوانات في أماكن ضيقة لأجل تحقيق أرباح تجارية، وقد حظيت حملتهم بتأييد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السلطات المعنية في البداية إن حملة التفتيش التي نفذتها في المقهى لم تكشف أي خروقات تستوجب إغلاق المكان، لكن محافظة إسطنبول أصدرت أمرا بإغلاق المحل، السبت، بحسب الصحيفة التركية والتي نشرت فيديو للمقهى.

من ناحيته، قال مالك المقهى والذي لم يكشف عن اسمه، إنه لم يرتكب أي خطأ، موضحا أنه وضع الحيوانات في المحل نظرا لكونه محاذيا لحديقة حيوانات، وبالتالي كانت الأمور متناغمة بحسب قوله.