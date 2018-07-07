وبعث موسك فريق مهندسين وخبراء من شركتيه "سبيس إكس" الفضائية و"بورينغ" المتخصصة في حفر الأنفاق إلى تايلاند، لتطبيق فكرته.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن موسك يعتزم إخراج 12 من الفتية العالقين مع مدربهم، من خلال تركيب أنبوب "نايلون" داخل الكهف.

وتقوم فكرة موسك على توفير أنبوب يصل قطره إلى متر واحد، حيث سيجري نفخه بالأوكسجين، مشكلا نفقا هوائيا تحت مياه الكهف.

وواجهت السلطات التايلاندية مصاعب في إخراج الفريق المدرسي، وأثيرت مخاوف من بقائهم لعدة أشهر داخل الكهف جراء احتمال هطول المطر في هذه الفترة من السنة وتراجع مستوى الأوكسجين في المكان.

ولقي عنصر سابق من البحرية التايلندية مصرعه داخل الكهف، الجمعة، بعد أن فقد الوعي إثر دخوله المكان لوضع أسطوانات أوكسجين على طريق خروج محتمل.