وبعد أن قوبل باستخفاف في الداخل عن أداء متواضغ في مباريات قبل كأس العالم، فاجأ المنتخب الروسي البلاد وعالم كرة القدم بنجاحاته في النهائيات.

وبدأ المشجعون الروس ومسؤولون بالدولة يتكاتفون حول "الدب الروسي" في ضوء انتصاراته الأخيرة غير المتوقعة.

وفي مثال حي لمثل هذا الدعم، بث بنك روسيا المركزي صورة بصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي للعملة المعدنية الفضية اللون من فئة نصف روبل، وقد نقش عليها "فيفا 2018 كأس العالم لكرة القدم في روسيا".

وأكد المكتب الصحفي للبنك المركزي أن البنك ملتزم بصك مثل هذه العملة "إذا فازت روسيا على كرواتيا".

ولا يوجد في روسيا عملة معدنية من فئة نصف روبل. ولم يتضح متى قد يقوم البنك المركزي بصك مثل تلك العملة وبأي كميات.

وبعد أن تأهلت بشكل تلقائي لنهائيات كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة للبطولة، وصلت روسيا إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي بعد فوزها على السعودية ومصر.

وفي دور الستة عشر عبرت إسبانيا، بطلة كأس العالم2010 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.