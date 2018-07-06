وبحسب ما نقل موقع "شوزن إلبو" فإن عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية لن يزيد عن 320 ألفا خلال العام الجاري، فيما بلغ 360 ألفا في سنة 2017.

وترجح اللجنة الرئاسية في كوريا الجنوبية أن تشهد كوريا الجنوبية مزيدا من العزوف عن الإنجاب حتى أن عدد المواليد الجدد قد يهبط إلى أقل من 300 ألف في سنة 2022.

وأعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية حزمة من الحوافز لتشجيع الأزواج على الإنجاب مثل تمويل شراء البيت، فضلا عن تخفيف ساعات الدوام للأمهات اللائي يربين أطفالا تقل أعمارهم عن الثامنة.

وتخشى كوريا الجنوبية تفاقم الخلل في هرمها السكاني جراء ارتفاع نسبة الشيخوخة وتراجع الشباب الذي يضمن إمداد الاقتصاد باليد العاملة.