ويبدو في بداية المقطع رجل وامرأة يدخلان متجرا، وبعدئذ يحاول أحدهما إلهاء البائع بينما تنهمك مرافقته في سرقة أكبر قدر ممكن من البضاعة.

لكن عملية السرقة لم تتم كما أريد لها، إذ دخل بالصدفة لص ثالث، مسلح، مما أدى إلى ارتباك الرجل والمرأة وتراجعهما إلى الوراء.

ونجحا الشريكان في مباغتة اللص الثالث من الخلف وأسقطاه أرضا ثم أسقطا عليه رفوفا من البضاعة حتى لا يقوى على الحركة، وهو ما ساعد على تجريده من البندقية التي كان يحملها.

وبمجرد إسقاط اللص تناول البائع قطعة السلاح ثم غادر المحل، فيما كانت السرقة ستجري بشكل عادي لو لم يدخل اللصان.

وأبدى معلقون في منصات التواصل الاجتماعي انبهارهم بالصدفة التي ساعدت على تحييد اللص المسلح، وقال بعضهم إن البائع كان محظوظا جدا على اعتبار أن اللصين اللذين دخلا بنية الإيذاء تحولا إلى بطلين في غضون ثوان قليلة.