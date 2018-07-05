وأظهر مقطع فيديو، نشره موقع "ماشابل"، أطفالا يخوضون ما وصفه المصدر بـ"تدريبات نيمار"، حيث كانوا يداعبون الكرة على خط مستقيم، قبل أن يسقطوا أرضا ويتظاهروا بالإصابة.

وكانت تعابير الأطفال مضحكة، حيث عبرت عن ما كان يقوم به نيمار خلال مباريات مونديال روسيا.

وتعرض مهاجم باريس سان جيرمان لانتقادات كثيرة من خبراء ومتابعين، حيث قالوا إنه يبالغ في التمثيل من أجل تضييع وإهدار الوقت، الأمر الذي يُفقد المبارة حماسها.

وكشف تقرير للتلفزيون السويسري عن إجمالي عدد الدقائق التي أضاعها نجم منتخب البرازيل خلال المباريات الأربع التي خاضها منتخب السامبا حتى الآن في كأس العالم، حيث بلغت ما يقرب من 14 دقيقة كاملة (13 دقيقة و50 ثانية بالتحديد).