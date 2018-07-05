وهيمت السترات النسائية التي كان المصمم الفرنسي إيف سان لوران أول من أبدعها في الستينيات على مجموعة غوتييه بتصاميم جمعت اللونين الأبيض والأسود للمعاطف والفساتين المزركشة.

واستلهم المصمم الدخان في تصميمه لفستان شفاف مزخرف بنقوش حلزونية أو لفستان زفاف أبيض خفيف كالريشة بدا وكأنه قد يتلاشى في الهواء.

وكان جوتييه يشير بشكل متعمد إلى فترة كان التدخين فيها مقبولا على نطاق أوسع.

وقال بعض العرض في باريس "لا أدخن لكنني دائما ما أكون محاطا بأناس يدخنون... لا أقول دخنوا أو لا تدخنوا. أقول إن على الناس أن يفعلوا ما يحلو لهم".