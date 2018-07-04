وذكر مكتب المدعي العام بمدينة فيسبادن أن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما ويدعى علي بشار مشتبه باغتصابه الفتاة في مارس واعتدائه عليها مجددا في مايو بمساعدة أفغاني يبلغ من العمر 14 عاما.



وقال المكتب إن الشرطة ألقت القبض على الأفغاني المشتبه به المعروف في الأصل لدى السلطات الألمانية كشاهد في قضية قتل سوزان افيلدمان.

ودفع الغضب بشأن الواقعة الائتلاف المحافظ المنتمية له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للدعوة إلى تشديد قواعد الهجرة وترحيل من يتم رفض طلبه للجوء بشكل أسرع.

وكانت السلطات العراقية سلمت بشار لألمانيا في التاسع من يونيو، بعدما تمكنت قوات الأمن الكردية من ضبطه. وكان الشاب ترك ألمانيا مع أقاربه في وقت سابق من يونيو.

وكان بشار، الذي وصل إلى ألمانيا في ذروة أزمة المهاجرين عام 2015، معروفا لدى الشرطة لتعامله بعنف مع مسؤولين بشأن وضع اللجوء.