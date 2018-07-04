وتعرض الجدارية داريا زوجة إيفان بانتلييف، مدير شركة نوفاتكآرت، وهي ترتدي زيا رياضيا وتمسك بكرة قدم وتظهر في الخلفية سماء زرقاء صافية.

وقالت الشركة في وصف للصورة على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه هي الجدارية التي نرحب بها بكل الأجانب في روسيا وندعوهم لمباريات كرة القدم"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال بانتلييف إن تمويل الجدارية التي رسمت على واجهة أحد المباني في منطقة زوليبينو في موسكو جاء من ميزانية العاصمة. وهذه إحدى أربع جداريات خاصة بكأس العالم جرى تمويلها بالتعاون مع لجنة العلاقات العامة في موسكو.

وأثار الرسم الذي كشف النقاب عنه قبل انطلاق النهائيات في 14 يونيو، غضب الكثيرين في أوساط رسامي الجداريات في روسيا، لكن صاحبة الرسم دافعت عن صورتها.

وقالت داريا في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا جرى تكليف فنان أو منظم برسم ’امرأة شقراء روسية وهي تمسك بكرة’...لماذا يعترض أي شخص إذا وضع الفنان صورة امرأة يعرفها أولا يعرفها؟".