وأوضح وزير الداخلية التايلاندي، أنوبونغ باوويندا، أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه الفيضانات داخل الكهف الجبلي.

وأوضح أن الـ 12 صبيا ومدربهم قد يضطرون للسباحة باستخدام معدات غوص قبل حلول الطقس السيء.

وأوضح أنهم يعتزمون إخراج الصبية عبر ذات الطريق المعقد، الذي سلكه عمال الإنقاذ، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وبالرغم من أن المساعي متواصلة في ضخ مياه الفيضانات، فإن أنوبونغ قال إن من الواضح أن بعض المناطق داخل الكهف لا يمكن تصريفها، ومن أجل الخروج قد يحتاج الصبية إلى استخدام معدات الغوص، بحيث يقود كل فرد منهم غواصان محترفان.

واعترف وزير الداخلية التايلاندي بأن حدوث أي خلل قد يكون "مهددا للحياة".