والهجوم، الذي صعق البلاد بأسرها استهدف، السبت، حفلة عيد ميلاد طفلة في ولاية أيداهو ونفذه شاب كان مسلحا بسكين طعن بواسطته ضحاياه قبل أن يتم اعتقاله، كما أعلنت شرطة مدينة بواز، الأحد.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، الاثنين، إن الطفلة الصغيرة أخليت على متن طائرة إلى ولاية يوتاه المجاورة، لكي تتلقى العلاج، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وكانت الشرطة أعلنت أن الرجل، الذي اعتقلته ويدعى، تيمي كيمر، طعن عشوائيا 6 أطفال و3 بالغين وأنه سيمثل، الاثنين، أمام محكمة لتوجيه الاتهام إليه رسميا.

والمشتبه به هو أميركي أسود من لوس أنجلوس، يبلغ من العمر 30 عاما، وسيوجه إليه القضاء تهم القتل والتسبّب بجروح ناجمة عن الطعن بسكين، مع ظروف مشددة لأن غالبية ضحاياه أطفال.

ووقع الهجوم في منزل تقيم فيه عائلات عدة من اللاجئين، ولا سيما من سوريا والعراق وإثيوبيا.

وتعتقد الشرطة أن المهاجم استهدف هؤلاء الضحايا لأنهم يقيمون على مقربة من منزل أقام فيه بضعة أيام في السابق قبل أن يتم طرده منه.