ومنذ استلام ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في 2016، وقعت ميلانيا على عقد تصوير فوتوغرافي مع مؤسسة الصور الشهيرة "غيتي"، التي اشترت الحقوق لصور حصرية مقابل مبلغ مالي، حسب ما أفاد موقع "إن بي سي".

وقال الموقع إن ميلانيا حصلت على 100 ألف دولار على الأقل من "غيتي"، عند استخدام وسائل الإعلام لأي من سلسلة "صور عائلة ترامب" التي صورها المصور البلجيكي ريجين ماهاوا بين 2010 و2016.

ومن الأمور الغريبة التي اشترطتها ميلانيا على "غيتي" هو عدم توزيع الصور إلا في حال استخدامها في "أخبار" تحمل طابع إيجابي نحو ترامب وعائلته.

ووفقا لكشف الأرباح، حصلت ميلانيا على مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف دولار، وقد يصل إلى مليون دولار، من عائدات أرباح استخدام وسائل الإعلام للصور من "غيتي".

وينص الاتفاق أن تحصل ميلانيا على نسبة مالية من "غيتي"، عند بيع أي من الصور لوسائل الإعلام.