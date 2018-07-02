ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المقطع المخيف، الاثنين، وأشارت إلى أن الشارع المنهار يقع في مدينة غوانغان في وسط الصين.

وبحسب الفيديو، تداعى نحو 50 مترا من الطريق الذي يقع على منحدر في المدينة، وبدا أن جوانب الطريق قد انهارت أيضا وألحقت أضرارا بالمباني المحيطة.

وحدث الانهيار في الشارع عند الساعة السابعة صباحا، الأحد، لكن لحسن الحظ لم يسجل وقوع ضحايا أو إصابات.

ولم تذكر السلطات السبب الذي أدى إلى انهيار الشارع، لكن تقارير محلية عزته إلى المطر الذي هطل بشكل غزير خلال الأيام الأخيرة.

ويربط الطريق شوارع المدينة بمدخل مرآب سيارات تحت الأرض.