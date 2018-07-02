وأقيم الزفاف في مضمار ترامب للغولف في نيوجيرسي، وأبدى الحاضرون سعادة غامرة برؤية ترامب، وخاطبه أحدهم بعبارة "نحبك".

وصافح ترامب العروسين جيرالد بابا وجينا بولشوز، ثم غادر بسرعة وهو يحيي الحاضرين، وفقما نقل موقع "تي إم زي".

واعتاد ترامب على تهنئة الأزواج الجدد حين يتصادف وجوده في عقاراته مع إقامة حفلات زفاف، والتقط في يونيو 2017 صورة مع عروسين آخرين في مضمار غولف.