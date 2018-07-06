وأوضحت تلك السيدة التي تعيش في جنوب فلوريدا أنها وجدت طريقة مثلى لتوفير بعض نفقات الطعام والحصول في الوقت نفسه على مصدر غني للبروتين، بحسبما ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وباعتبار أن سحالي "الأغوانا" تتنشر بكثرة في منطقة سكناها، وتسبب الإزعاج للناس هناك عبر التسلل إلى منازلهم، وجدت بريتني بيترز أن اصطياد وقتل السحالي دون الاستفادة منها هو إضاعة للجهد والوقت دون جدوى.



فقررت، والكلام لها، أن تكون قدوة حسنة في ملاحقة "الأغوانا" وصيدها، قبل أن تصنع منها وجبة "شهية" وصحية تمنحك من البروتين ما تعجز عن دجاجة ذات حجم كبير.



وأوضحت بريتيني أنها تهوى تناول صيدها بنهم، مردفة: " الكثير من الناس يقتلون سحالي الإغوانا لأنها مصدر إزعاج ، أما أنا فقد قررت أخذ زمام المبادرة عن طريق طهيها وأكلها، على أمل تشجيع أولئك الذين يقتلونهم على التهامها".



أما أفضل طريقة لصيد الأغوانا كما ترى تلك السيدة فتكون باستخدام بندقية ألعاب من نوع airsoft ، وذلك بناء عل نصحية من أحد المواقع المتخصصة بتعليم طرق وأساليب الصيد البري، كما تحبذ تلك السيدة تناول تلك السحالي بنهكة مكسيكية من خلال شطيرة (سندويشة) يوجد فيها ثوم وأفوكادو وتوابل مختلفة.