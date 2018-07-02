وأظهر فيديو العروسين وقد تجمعا مع الأقارب والأصدقاء لمتابعة مباراة منتخبهم وإسبانيا، والتي تألق فيها حارس المرمى الروسي إيغور أكينفيف، حيث نجح في التصدي لركلتي جزاء، صاعدا بذلك بروسيا إلى دور الثمانية.

وتزامن توقيت إقامة الزفاف مع انطلاق المباراة، وهو ما جعل الضيوف والعروسين مهتمين بمتابعة سير اللقاء الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

واستكمل الضيوف مشاهدة الشوطين الإضافيين، ومن ثم ركلات الترجيح، والتي حسمت اللقاء لصالح الروس بأربع ركلات مقابل ثلاث لإسبانيا.

وعقب الفوز، انطلقت في قاعة الزفاف الصرخات والتصفيق والرقص، ليبدأ الاحتفال الحقيقي بالعرس الذي أقيم ببلدة خارج سان بطرسبرغ.

ونقلت "رويترز" عن العريس السعيد بزفافه وبنتيجة المباراة قوله: "إنها أفضل هدية على الإطلاق".

وستلعب روسيا أمام كرواتيا في دور الثمانية بمدينة سوتشي في السادس من شهر يوليو.