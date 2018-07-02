وكان لاعب خط الوسط أمين حارث (21 عاما) يقود سيارته في المدينة يوم الجمعة عندما وقع الحادث. وفقا للتقارير، صدم حارث شخصا كان يعبر الطريق.



وقال هشام بولعطار، مدير الاتصالات في السلطة الإقليمية في مراكش، للأسوشيتد برس، إن الضحية يبلغ من العمر 29 أو 30 عاما، وإن شقيق حارث كان معه في السيارة.



وقد تم الإفراج عن حارث في انتظار التحقيق، وتم تعليق جواز سفره.



وخرح المغرب من نهائيات كأس العالم في روسيا بنهاية مرحلة المجموعات.