وعانى معروف أزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى مستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة، منتصف شهر يونيو الماضي، وفق ما نقلت "رويترز".

ونعى وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي في تغريدة على تويتر كتب فيها "تلقيت هذا الصباح خبرا محزنا. لقد رحل عنا الممثل المسرحي والسينمائي الكبير عمار معروف. وعلى إثر هذه الفاجعة أتقدم بتعازي الخالصة لعائلة فقيد الفن الجزائري، راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح المرحوم بواسع رحمته".

وولد معروف عام 1942، وبدأ مشواره الفني مع المسرح الذي عشقه وقدم عليه رصيده الأكبر من الأعمال الفنية.

وشارك الراحل في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل (المصير) و(الامتحان الصعب) و(جروح الحياة) و(قلوب في صراع) كما ظهر في بعض الأفلام السينمائية مثل (معركة الجزائر) للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو.