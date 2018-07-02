وقسمت النساء المرتديات للأثواب البيضاء والأحذية الرياضية، أنفسهن إلى فريقين يضم كل منهما 5 لاعبات.

وكان زمن شوط المباراة 15 دقيقة، ولعبت الروسيات وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى، أمام جمهور قليل.

وقالت غولناز شاريبوفا، وهي لاعبة في الفريق الفائز المباراة وإن كانت لم تلعب الكرة من قبل قط: "كان مظهرنا لطيفا لكن الثوب لم يكن مريحا في اللعب".

وقالت ماريانا رازنوغورسكايا حارسة مرمى الفريق: "كرة القدم ليست حكرا على الرجال. المهم الصداقة والتعاون".

وحصل الفريق الفائز على نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكنها مصنوعة من الزهور.

وأقيمت المباراة قبل أولى مباريات دور الـ16 التي استضافتها كازان، وتغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بنتيجة 4-3.