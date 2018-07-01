وتسلل أشخاص لم يتم تحديد هويتهم إلى حساب ريتشارد أوفرتون الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، ليشتروا من أمواله سندات ادخار.

ولم تعلن عائلة أوفرتون المبلغ الذي سرق من حسابه، لكن المعمر الأميركي كان محظوظا، حيث استهدف حسابه البسيط فقط، أما الآخر الذي كان يحتفظ فيه بأكثر من 300 ألف دولار، حصل عليها من عمليات تبرعات فلم يتعرض للسرقة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمكن اللصوص من سرقة حساب أوفرتون البنكي بعدما حصلوا على رقمه في خدمة الضمان الاجتماعي، واكتشف الأقارب عمليات السرقة في 27 يونيو الماضي، بعد إتمام 7 عمليات تحويل بنكية.

وولد أوفرتون سنة 1906 خلال الحرب العالمية الثانية، وخدم في صفوف وحدة للجيش باليابان وجنوب المحيط الهادئ بين عامي 1940 و1945.

وأكمل أوفرتون في 11 مايو الماضي عامه الـ112، وهو لا يزال يعيش حياته بشكل طبيعي، حيث يدخن السيجار بشكل يومي كما أنه يتناول القهوة.