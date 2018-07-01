ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم الموسيقي الراحل قائلة، إن "الوسط الفني في مصر والوطن العربي فقد أحد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة في مجال الموسيقى". حسب رويترز.



ولد ميخائيل حبيب نخلة في القاهرة عام 1933 وكان يهوى الموسيقى منذ صغره فالتحق بعد المرحلة المدرسية بمعهد ليوناردو دافنشي للفنون الجميلة بالقاهرة، والذي كان غالبية طلابه من الأجانب فأطلق عليه زملاؤه "ميشيل المصري" ثم انضم لاحقا إلى معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية.



عزف في البداية على آلة الكمان واتجه إلى التوزيع الموسيقي لكبار المغنين قبل أن يتميز في التأليف الموسيقي وعزف مع أم كلثوم في السنوات الأربع الأخيرة من حياتها.



عمل المصري في الكويت وساهم في تأسيس فرقة الإذاعة الكويتية كما تعاون مع الرحبانية في لبنان.



وضع الموسيقى التصويرية والألحان لعشرات المسلسلات التلفزيونية مثل (ليالي الحلمية) و(أولاد آدم) و(من الذي لا يحب فاطمة) و(عائلة الحاج متولي).