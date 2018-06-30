أبوظبي - سكاي نيوز عربية في أجواء من المرح، فاز الرضيع تد برادلي بالجائزة الذهبية لسباق الحفاضات السنوي التاسع في نيويورك، وسط فخر والدته بـ "موهبته الفطرية" في الحبو بسرعة.
وقالت الأم لينزي برادلي بعد فوز رضيعها: "لا يمكن التشكيك في موهبة فطرية. لم يكتسبها من أي منا، لقد ولد بهذه الهبة. إنه يحبو بسرعة كبيرة جدا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتضمن السباق، الذي أقيم الجمعة، 5 جولات يتأهل الفائزون فيها لجولة أخيرة لبلوغ خطة النهاية.
وتنافس نحو 30 رضيعا في السباق الذي وصف بأنه "أبطأ دقيقتين في مجال الرياضة".