وقالت الأم لينزي برادلي بعد فوز رضيعها: "لا يمكن التشكيك في موهبة فطرية. لم يكتسبها من أي منا، لقد ولد بهذه الهبة. إنه يحبو بسرعة كبيرة جدا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتضمن السباق، الذي أقيم الجمعة، 5 جولات يتأهل الفائزون فيها لجولة أخيرة لبلوغ خطة النهاية.

وتنافس نحو 30 رضيعا في السباق الذي وصف بأنه "أبطأ دقيقتين في مجال الرياضة".