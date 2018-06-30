وأظهر شريط مصور، انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطي، فيليب برنوت، وهو يصعق شون ويليامز (27 عاما) بينما كان يجلس على الرصيف ويحاول رفع ساقيه للأعلى.

وقالت شرطة مقاطعة لانكستر في ولاية بنسلفانيا، إنه تم استدعاؤها إلى المكان عند العاشرة من صباح الخميس، وقال بعض المارة إن الشاب كان يحاول مواجهة الناس بمضرب.

وصرحت الشرطة أن ضابطاً آخر يدعى شانون مازانت، وصل إلى مكان الحادث بعد الساعة العاشرة صباحا، وأخبر ويليامز مرارا وتكرارا بالجلوس على الرصيف. لكن ويليامز لم يلتزم.

وقالت الشرطة إن برنوت حذر وليامز من أنه في حال استمراره في رفض الأوامر، فسيتم استخدام مسدس الصعق بحقه، وهو ما حصل بالفعل، وفق ما نشر موقع "لانكستر أونلاين".

وبدا ويليامز وهو يحرك ساقيه نحو صدره حين سدد له الشرطة صعقة من مسدسه، فطرحته أرضا وأخذ يتقلب قبل أن يصل إلى المكان شرطيين آخرين ويقدان يداه من الخلف وهو لا يزال على الأرض.

وذكرت الشرطة أنه صدرت مذكرة اتهام جنائية بحق ويليامز بحيازة مادة محظورة والتصرف تحت تأثر الكحول في مكان عام، وقالت الشرطة إنها لم تعثر على أي مضرب في المكان.