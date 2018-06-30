ونشر جون ميلينديز، وهو أحد الممثلين المخضرمين في البرامج التلفزيونية، الخميس الماضي، تسجيلا صوتيا للمكالمة بينه وبين ما يبدو أنه الرئيس ترامب، حيث استمرت المكالمة 3 دقائق.

وتظاهر الممثل ميلينديز بأنه السناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، وغير من لكنته خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاه ترامب، الأربعاء الماضي، أثناء عودته على متن طائرته الخاصة من نورث داكوتا إلى العاصمة واشنطن.

وفي التسجيل يقول ترامب: "مرحبا بوب. كيف حالك؟ مبروك على كل شيء، نحن فخورون بك"، في إشارة من ترامب على ما يبدو إلى نتائج التحقيق في قضايا فساد مع السيناتور ميننديز استمرت 5 سنوات.

وتناول الممثل الكوميدي مع ترامب قضية الهجرة باختصار، حيث قال ترامب: "أريد أن أكون قادرا على الاهتمام بالقضية مثل أي شخص آخر في هذا المستوى من السلطة. أفضل التركيز على الحلول الكبرى بدل الصغرى".

وحث الممثل ميلينديز الرئيس ترامب على اختيار مرشح للمحكمة العليا على ألا يكون محافظا بصورة كبيرة، فرد عليه ترامب بأنه يدرس "قائمة كبيرة من المرشحين، وأنه سيعلن عن واحد منهم في غضون أسبوعين".

وقال الممثل ميلينديز: "لم أستطع أن أصدق أن يستغرق الأمر ساعة ونصف الساعة للوصول إلى غاريد كوشنير ودونالد ترامب عبر الهاتف على متن الطائرة الرئاسية".

وبدأت المزحة عندما اتصل ميلينديز ومنتج برنامجه بالبيت الأبيض، وطلبوا التحدث إلى الرئيس ترامب. وبعد أن تم رفض الطلب حاول ميلينديز مرة أخرى، لكن باستخدام لهجة بريطانية هذه المرة، وادعى أنه مساعد للسيناتور مينينديز.

وأخذ موظف البدالة رسالة السيناتور الزائف على محل الجد، على الرغم من أن ميلينديز ومنتجه كان يمكن سماعهم عبر الهاتف وهما يضحكان ويمزحان على الخط.

وفي وقت لاحق، تلقى الممثل الكوميدي مكالمة من موظف بدالة البيت الأبيض تطلب منه تأكيدا لرقم هاتف عضو مجلس الشيوخ مينينديز.

وبالرغم من أن رقم هاتف الممثل الكوميدي ليس في سجلات بدالة البيت الأبيض، فقد قبل الموظف التبرير الذي قدمه ميلينديز للموظف بأن السيناتور في إجازة، ومن ثم ربطه مع الرئيس ترامب.