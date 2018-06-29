واصطدمت شاحنة ضخمة تحمل صهريجا معبأ بالإسمنت كانت تسير بسرعة كبيرة، بحافلة كانت تقطع مفترق طرق مزدحم شرقي الصين، الأربعاء الماضي.

وشوهدت الشاحنة، التي كانت تحمل الإسمنت، وهي تضرب بكل قوتها الجانب الأيسر من الحافلة في مقاطعة شاندونغ الصينية، لكن جميع ركاب الحافلة نجوا بأعجوبة من موت محقق.

وأصيب في الحادث، الذي تضررت بسبب سيارات أخرى على الطريق، 6 أشخاص فقط، من بينهم سائق الشاحنة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال بيان صادر عن حكومة المقاطع أن من بين المصابين شخص أصيب بكسور في العظام، وأصيب البقية بجروح طفيفة.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام لأي شخص نتيجة الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق.