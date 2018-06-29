وقال بيان رسمي إن مركز العمليات للإطفاء تلقى في تمام الساعة 26ر7 مساء بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل في مصنع للمرطبات بمنطقة صبحان هرعت على إثره فرق إطفاء مراكز عدة فضلا عن العمليات والإسناد.

وأضاف أن الفرق المشاركة عملت على احتواء الحريق الذي اندلع في ساحة وجزء من المصنع وبلغت مساحته نحو 4 آلاف متر مربع.

وأشار إلى وجود خزانات للوقود في موقع الحادث إضافة إلى مواد تستخدم في تغليف المنتجات موضحة أن رجال الإطفاء عملوا على قطع النيران عنها وتمكنوا من السيطرة على الحادث بعد جهود مكثفة وبمشاركة أكثر من 130 رجل إطفاء.