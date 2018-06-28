وحصل الحسن على الجائزة، وهي الأرفع التي يمنحها الاتحاد كل عام "عن مجمل أعماله التي تناولت القضية الفلسطينية والأصولية اليهودية في أميركا".

وقال الاتحاد في بيان الخميس إن الجائزة ذهبت إلى الكاتب والمفكر الإماراتي "بإجماع آراء اللجنة العليا" للجائزة.

ويحمل الحسن درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، وهو وزير مفوض سابق بوزارة الخارجية الإماراتية، كما رأس تحرير مجلة الدبلوماسي وكان من مؤسسي جريدة الخليج الإماراتية عام 1970.

ومنح الاتحاد جائزة القدس للكتاب الأجانب، والتي استحدثت لأول مرة هذا العام، للمترجم الروسي أوليغ بافيكين "تقديرا للخدمات الجليلة التي قدمها للأدب والثقافة العربيين، وعن انحيازه للقضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وجاء الإعلان عن الجوائز على هامش اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من 26 إلى 29 يونيو.

أما جائزة عرب 1948 التي استحدثت هذا العام أيضا وتُمنح للأدباء والشعراء العرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في 1967، فذهبت مناصفة إلى الشاعرين سامي مهنا ومعين شلبية.

وقرر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حجب جائزة الشخصية العربية المدافعة عن الحقوق والحريات "نظرا لعدم وجود مرشح تنطبق عليه شروط الجائزة".