وتأتي المبادرة احتفاء وتكريما للرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند.

ويتيح المتحف وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء الإماراتية" فرصة التعرّف على القائدين في الذكرى المئوية لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذكرى مرور 150 عاما على ميلاد مهاتما غاندي، عبر محتوى تفاعلي لصور ومقاطع فيديو يمثل حياتهما، ويستذكر ما قدماه من إنجازات وأفعال جليلة لبلديهما والعالم.

ويأتي المتحف في أبوظبي والذي سيتم إطلاقه بالتزامن مع "عام زايد"، تعريفا بإرث مؤسس دولة الإمارات، وتأكيدا على العلاقات الراسخة بين الإمارات والهند، والتعاون الدائم بينهما.