وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن مارادونا أوعز لمحاميه بأن يقدم المكافأة لكن من يقود إلى الشخص الذي سبب له إزعاجا كبيرا.

وسرت إشاعة وفاة النجم البالغ من العمر 57 عاما، بعدما ظهر في حالة صحية مقلقة خلال مباراة انتهت بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره النيجيري بهدفين دون مقابل.

وانتشرت الشائعة عبر تطبيق واتساب، بسبب رسالة يزعم مُرسلها أنه صحفي أرجنتيني مقيم في روسيا ادعى أن وفاة مارادونا مؤكدة وأن إعلانها مسألة وقت فقط.

وأظهرت الصور فريقا طبيا يساعد مارادونا على القيام من مكانه، وهو جعل منابر إعلامية تتحدث عن إصابته بأزمة قلبية.

وسارع مارادونا إلى نفي الشائعة، وأوضح في وقت سابق أنه أحس بألم في العنق بعد نهاية الشوط الأول، لكنه رفض الامتثال لنصيحة الأطباء الذين أوصوه بمغادرة ملعب سان بطرسبرغ والذهاب إلى البيت لأجل أخذ قسط من الراحة.