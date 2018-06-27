وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الطائرة التابعة لشركة "جيت بلو" كانت تستعد للإقلاع من مطار "جي إف كينيدي" في نيويورك.

وطوق العشرات من عناصر الشرطة الأميركية الطائرة لأجل منعها من الحركة، جراء الاشتباه في تعرضها للخطف.

وانتقل أفراد من مكتب التحقيق الاتحادي "إف بي آي" ووزارة الأمن الداخلي الأميركي إلى موقع الطائرة لأجل السيطرة على الوضع لكن تبين أن الأمر مجرد خطأ تقني.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادي في الولايات المتحدة، في بيان، أن خطأ في راديو الطائرة أدى إلى حالة الارتباك، مؤكدة عدم تعرض الطائرة للخطف.