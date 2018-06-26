وأكد التقرير أن إنتاج الأفيون ارتفع بنسبة 65 بالمئة من 2016 إلى 2017، ليصل إلى 10500 طن "وهو أعلى معدل سجله المكتب منذ أن بدأ مراقبة إنتاج الأفيون عالميا مطلع القرن الحادي والعشرين".

وتتصدر أفغانستان إنتاج الغالبية العظمى للأفيون مع 9000 طن، أي بارتفاع بنسبة 87 بالمئة عن عام 2016.

وأورد التقرير أن "بين عوامل هذه الزيادة حالة عدم الاستقرار السياسي وغياب الرقابة الحكومية وقلة الفرص الاقتصادية".

ووصل تصنيع الكوكايين في العالم في 2016 "إلى أعلى مستوى يسجل حتى الآن" حيث بلغ 1410 طن، أي بزيادة بنسبة 25 بالمئة عن عام 2015.

وسجلت كولومبيا أعلى نسبة من الإنتاج الذي زاد بأكثر من الثلث في الفترة بين 2015 و2016 إلى 866 طنا.

وتبلغ المساحة التي تزرع فيها أوراق الكوكا، المادة الخام المستخدمة في إنتاج الكوكايين، نحو 213 ألف هكتار، 69 بالمئة منها في كولومبيا.