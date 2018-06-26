وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن هيئة الرقابة الإدارية في مصر ألقت القبض على المسؤول المحلي المتهم بتقاضي ربع مليون جنيه مصري (نحو 14 ألف دولار)، وطلب وحدة سكنية بقيمة مليوني جنيه (نحو 111 ألف دولار) بمنطقة راقية بمحافظة الجيزة.

ووفقا للتحقيقات فقد حصل المتهم على الأموال وطلب الشقة، على سبيل الرشوة من صاحبي شركة مقاولات عبر محام يعمل معهما، علما أن ثلاثتهم ألقي القبض عليهم على ذمة القضية.

وقالت الهيئة في بيان إن "التحريات أشارت إلى أن الرشاوي التي حصل عليها وطلبها المتهم، كانت مقابل تغاضيه عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفات ببناء عقار ينفذه المقاولان، بما يحقق لهما أرباحا تزيد على 10 ملايين جنيه (حوالي 555 ألف دولار) دون وجه حق".

وتشن الحكومة المصرية حملة لمكافحة الفساد، وخلال الأشهر الماضية ألقي القبض على عدد من المسؤولين بتهم تقاضي رشى.