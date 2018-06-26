ومن بين المدعوين نجمة فيلم (جيرلز تريب) تيفاني هاديش ومؤلف افيلم (ذا بيج سيك) كوميل نانجياني وإميلي جوردن والممثل الكوميدي ديف تشابيل. حسب رويترز.



وإذا قبل كل المدعوين الدعوة فسترتفع نسبة التمثيل النسائي في الأكاديمية من 28 في المئة إلى 31 في المئة. وسيزيد عدد أصحاب البشرة الملونة إلى 16 في المئة من 13 في المئة.



وسيبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الأكاديمية سبعة آلاف من الممثلين والكتاب والمخرجين والمنتجين وغيرهم.