الفيلم من إخراج جيه. إيه. بايونا وبطولة كل من كريس برات وبرايس دالاس هوارد وريف سبال.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الجديد (إنكريدبلز 2) من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني مسجلا 80.928 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (أوشنز 8) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 11.65 مليون دولار.

والفيلم بطولة ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي وريانا ومن إخراج غاري روس.

وتراجع الفيلم الكوميدي (تاغ) من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 8.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيد هيلمز وجيريمي رينر وجيك جونسون وأنابيل واليس وإيسلا فيشر ومن إخراج جيف تومسك.

وحافظ فيلم الحركة (ديدبول2) على المركز الخامس الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات وصلت إلى 5.25 مليون دولار.

والفيلم بطولة ريان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيري كروز ومن إخراج ديفيد ليتش.