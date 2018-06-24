ووقعت الحادثة قبل نحو عام في ولاية مينيسوتا الأميركية، إلا أن السلطات نشرت تفاصيل الفيديو المروع يوم الجمعة.

وكان بيدرو رويز (22 عاما) يحاول أن يطبق خدعة أمام الكاميرا لينشر الفيديو على موقع يوتيوب، بمساعدة صديقته موناليزا بيريز (21 عاما)، وبحضور نحو 30 شخص، منهم طفلتهما البالغة من العمر 3 سنوات.

وطلب رويز من صديقته أن تطلق النار من مسدس على موسوعة ضخمة كان يحملها بيده أمام صدره، معتقدا أن الموسوعة ذات الغلاف الذي يبلغ سمكه 1.5 إنش، ستحميه من الرصاص.

لذا طالب الشاب صديقته الحامل بأن تطلق النار على الموسوعة، بعد أن انهارت في البكاء مطالبة إياه بالتوقف، قائلة إنها "خائفة جدا ولا تستطيع القيام بذلك"، حسب ما ذكر موقع "تلغراف".

وما إن أطلقت بيريز النار على الموسوعة، حتى اخترقتها الرصاصة وأصابت والد طفلتها بجرح مميت.

وفي مارس الماضي، سجنت بيريز لـ 6 أشهر بعد اعترافها بتهمة القتل من الدرجة الثانية، بعد أن أظهرت الأدلة أن صديقها الراحل ضغط عليها لعدة أسابيع للمشاركة في هذه "الخدعة".