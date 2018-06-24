ودارت معظم المعارك العنيفة في الحرب العالمية الأولى، على الحدود الفرنسية البلجيكية، وهي مليئة بالنصب التذكارية للقتلى، الذين سقطوا في ساحات المعارك، التي تراوحت بين فردان في فرنسا وبين باسكندايل في بلجيكا.

وشهدت الحرب بين مجموعة قادتها ألمانيا ضد فرنسا والكومنولث البريطاني والولايات المتحدة، مقتل 3 ملايين شخص حول خط الجبهة الممتد من الساحل البلجيكي إلى الحدود السويسرية. دفن أكثر من مليوني رجل في المنطقة.

وستقوم لجنة من اليونسكو بتقييم هذه المواقع و 29 ترشيحا آخرين في اجتماعات تعقد في مملكة البحرين وتبدأ الأحد.