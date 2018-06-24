وقالت أرديرن إنها ورفيقها استقرا على الاسم الأول للطفلة نيفي بعدما وضعتها، وشرحت أردين معنى نيفي قائلة إنه يعني "المشرقة والمتألقة" كما يعني أيضا "الثلج".

ويعكس الاسم أن الطفلة ولدت في منتصف فصل الشتاء في البلاد وفي أقصر يوم في العام.

ويعني الاسم الثاني تي أروها "الحب" بإحدى لغات نيوزيلندا في إشارة إلى عدد من القبائل في البلاد التي عرضت أسماء كهدية على أرديرن بينما كانت حامل.

وظهرت أرديرن أمام عشرات الصحفيين والكاميرات في مستشفى أوكلاند سيتي، في أول ظهور لها منذ أن وضعت مولودتها، وشكرت الناس على دعمهم، بينما كانت ابنتها التي ولدت منذ 3 أيام فقط تنام على ذراعها.

وقالت أرديرن: "نحن نرغب حقا في أن نشكركم وأن نعلمكم أننا جميعا بخير. إننا محرومون من النوم، لكن هذا شيء رائع حقا".

وأصبحت أرديرن (37 عاما) أصغر من يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولت المنصب العام الماضي، ضمن اتفاق لتشكيل ائتلاف بعد انتخابات غير حاسمة، وهي الآن أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودا وهي في المنصب.

ووضعت أرديرن ابنتها، التي تزن 3.31 كيلو غرام في أكبر مستشفى عام في البلاد، بعد ظهر الخميس، ومعها رفيقها المذيع التلفزيوني كلارك جايفورد.

وسيقوم ونستون بيترز نائب أرديرن بمهامها لمدة 6 أسابيع لحين عودتها من إجازة الوضع في أوائل أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن يرعى جايفورد الطفلة.