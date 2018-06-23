ومن بين قائمة الفريق الأول لبطل أوروبا، يشارك 15 لاعبا فقط في المونديال، في حين انخرط الآخرون في رحلات ممتعة مع الأقارب أو الأصدقاء، لإنعاش إجازاتهم بفترات ترفيهية بعيدا عن الملاعب.

وفضل الويلزي غاريث بيل قضاء وقته في إجازة يمارس خلالها لعبة الغولف، أما الفرنسي المستبعد من قائمة "الديوك" كريم بنزيمة فيفضل قضاء إجازته على شاطئ البحر، في حين حزم مواطنه ثيو هيرنانديز، والإسباني داني كابايوس حقائبهما واتجها إلى جزر المالديف.

ونشر ماركوس يورنتي صورة له وهو يداعب فيلا في بلد لم يذكره لكن يبدو أنه آسيوي، أما بورخا مايورال ففضل ممارسة هوايته المفضلة مع الألعاب المائية، في حين اتجه لوكا زيدان ابن المدير الفني السابق زين الدين زيدان مع أشقائه إلى جزيرة إبيزا الإسبانية.