وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بريفيك، الذي حكم عليه بالسجن لــ21 عاما، قد تقدم بشكوى حول ما وصفه بالتعامل غير الإنساني، معتبرا نفسه ضحية لمعاملة سيئة وذلك لعزله في زنزانة من ثلاثة غرف.

وعزت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرار رفض الشكوى التي تقدم بها بريفيك إلى افتقارها لأساس سليم.

ولا تسمح إدارة السجن لمنفذ واحد من أكبر الاعتداءات الدامية في البلاد، سوى بالتواصل مع المحامين والحراس وأخصائيي الصحة النفسية.

وهاجم بريفيك في عام 2011 تجمعا لشباب حزب العمال بجزيرة أوتويا، وشرع في إطلاق النار عليهم، كما فجر قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو.